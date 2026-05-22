Kuşadası Belediyesi'nden Kent Genelinde Yoğun Mesai

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, kent genelinde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ın saha incelemeleri sırasında tespit ettiği eksiklikler ile vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler kısa sürede değerlendirilerek gerekli çalışmalar tamamlandı.

Gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak sorun ve talepleri dinledi. Yapılan incelemelerin ardından, belediye ekipleri hızla harekete geçerek bakım ve onarım gerektiren noktalarda çalışma gerçekleştirdi.

BAŞKAN ÖMER GÜNEL DÖNEMİNDE BAŞLAYAN VATANDAŞ HASSASİYETİ SÜRÜYOR

Başkan Ömer Günel döneminde ön plana çıkan vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı, kent yönetiminde aynı hassasiyetle sürdürülüyor. Özellikle, sahada vatandaşlardan gelen taleplerin doğrudan dinlenmesi ve kısa sürede çözüme ulaştırılması; belediyenin hizmet anlayışının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, saha çalışmalarında iletilen her talebi titizlikle değerlendiriyor. Kent genelindeki bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları program dahilinde devam edecek olup Kuşadası sakinlerinden gelen bildirimlerin hızlı şekilde çözüme kavuşturulması ise Kuşadalılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.