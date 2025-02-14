Kuşadası Belediyesi'nin Evde Bakım Birimi 2025'te de Hizmette

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(AYDIN) - Daha fazla ilçe sakinine ulaşabilmesi için kadrosu genişletilen Kuşadası Belediyesi'nin Evde Bakım Birimi, 2025 yılında da 19 kişiden ekibiyle yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli kişileri ziyaret ederek ihtiyaç duydukları bakım ve temizlik hizmetini ev ortamında sağlıyor.

Kuşadası Belediyesi, 'Yardım Melekleri' olarak adlandırılan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi'nin sunduğu hizmetlerle yeni yılda da hemşehrilerinin yanında olmayı sürdürüyor. 19 kişiden oluşan Evde Bakım Birimi'nin kişisel bakım, kuaförlük ve ev temizliği hizmetinden ikametgahları ilçede olan hasta, engelli, yatağa bağımlı ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kişiler yararlanabiliyor.

Başvuruların 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı üzerinden yapıldığı Evde Bakım Birimi, son olarak Kuşadası'nın Hacıfeyzullah, Camiatik ve Karaova mahallelerine giderek ihtiyaç sahibi kişilere hizmet sundu.

Evde Bakım Birimi'nden çok memnun olduklarını belirten vatandaş İlknur Arı, "Personel her zaman çok güler yüzlü ve yardımsever. Evimize geldiklerinde bizle çok yakından ilgileniyorlar. Başka bir ihtiyacımızın olup olmadığını da soruyorlar" diye konuştu.