Kuşadası Belediyesi Öğretmenlere Çiçek Verdi

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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ekipleri, ilk ders zilinin çalması ile başlayan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek verdi. Ekipler, okul yöneticilerine ve öğretmenlere Başkan Ömer Günel'in sevgi, selam ve yeni eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.

Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğretmenleri yalnız bırakmadı. Belediye'ye bağlı Güvercin Masa ekipleri, ilk ders zilinin çalması ile birlikte ilçedeki ilk, orta ve lise dereceli okulları ziyaret ederek öğretmenlere Başkan Ömer Günel'in başarı dileklerini iletti. Ekipler, öğretmenlere ve okul çalışanlarına Başkan Ömer Günel adına tatlı ikram ederek çiçek verdi.