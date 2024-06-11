Kuşadası Belediyesi Sabah Sporu Etkinliği İle İlçe Sakinlerini Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası Belediyesi Sabah Sporu Etkinliği İle İlçe Sakinlerini Sporla Buluşturuyor

Kuşadası Belediyesi, ilçe sakinlerini sporla buluşturmak için düzenlediği sabah sporu etkinliğiyle yoğun ilgi görüyor. Antrenör Bedirhan Güllüdağ eşliğinde haftanın dört günü gerçekleşen etkinlik, farklı yaş grupları tarafından ilgiyle karşılanıyor.

11.06.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, 7'den 77'ye tüm ilçe sakinlerini sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında haftanın dört günü düzenlenen sabah sporu etkinliği yoğun ilgi görüyor.

Kuşadası'nda 2021 yılında "Sağlığa Tempo Tutuyoruz" sloganı ile başlatılan sabah sporu etkinliği geniş katılımla sürüyor. Antrenör Bedirhan Güllüdağ eşliğinde hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri farklı saatlerde Güvercinada, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Özer Türk Stadyumu'nda gerçekleşen spor etkinliği farklı yaş grupları tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Spor etkinliklerine yoğun katılım olduğunu söyleyen Antrenör Bedirhan Güllüdağ, "Haftanın dört günü çeşitli noktalarda spor etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Çeşitli egzersizler yaparak tüm Kuşadalılara spor alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. 3 yılın sonunda etkinliklerimizin hala yoğun katılımla devam ettiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e spora verdiği destek için tüm katılımcılarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Spor etkinliğinin başladığı 2021 yılından bu yana sabah sporlarına aktif olarak katıldığını belirten Hüsnü Gümüşayak ise "Kuşadası Belediyesi sayesinde 3 yıldır ücretsiz spor etkinliklerinden faydalanıyorum. Sağlıklı yaşam için atılan her adımı çok önemli buluyorum. İnsan önce kendine özen göstermeli. Biz önce kendimize sonra kentimize özen gösteriyoruz. Belediye Başkanı'mız Ömer Günel'e bu muhteşem hizmet için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Sabah Sporu Etkinliği İle İlçe Sakinlerini Sporla Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:28:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Sabah Sporu Etkinliği İle İlçe Sakinlerini Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement