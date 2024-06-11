Kuşadası Belediyesi Sabah Sporu Etkinliği İle İlçe Sakinlerini Sporla Buluşturuyor

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, 7'den 77'ye tüm ilçe sakinlerini sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında haftanın dört günü düzenlenen sabah sporu etkinliği yoğun ilgi görüyor.

Kuşadası'nda 2021 yılında "Sağlığa Tempo Tutuyoruz" sloganı ile başlatılan sabah sporu etkinliği geniş katılımla sürüyor. Antrenör Bedirhan Güllüdağ eşliğinde hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri farklı saatlerde Güvercinada, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile Özer Türk Stadyumu'nda gerçekleşen spor etkinliği farklı yaş grupları tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Spor etkinliklerine yoğun katılım olduğunu söyleyen Antrenör Bedirhan Güllüdağ, "Haftanın dört günü çeşitli noktalarda spor etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Çeşitli egzersizler yaparak tüm Kuşadalılara spor alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. 3 yılın sonunda etkinliklerimizin hala yoğun katılımla devam ettiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e spora verdiği destek için tüm katılımcılarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Spor etkinliğinin başladığı 2021 yılından bu yana sabah sporlarına aktif olarak katıldığını belirten Hüsnü Gümüşayak ise "Kuşadası Belediyesi sayesinde 3 yıldır ücretsiz spor etkinliklerinden faydalanıyorum. Sağlıklı yaşam için atılan her adımı çok önemli buluyorum. İnsan önce kendine özen göstermeli. Biz önce kendimize sonra kentimize özen gösteriyoruz. Belediye Başkanı'mız Ömer Günel'e bu muhteşem hizmet için teşekkür ediyorum" diye konuştu.