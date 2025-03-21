Kuşadası Belediyesi Saha Gözlem Ekibi Sorunlara Yerinde Çözüm Üretiyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin çağrı ve iletişim merkezi Güvercin Masa bünyesinde hizmet veren Saha Gözlem ekibi, vatandaşların talep ve başvurularını yerinde inceleyerek ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde çözüm üretiyor.

Kuşadası Belediye, "vatandaş memnuniyeti odaklı" hizmet anlayışı doğrultusunda güçlendirilen Güvercin Masa'ya bağlı Saha Gözlem ekibi, kent genelinde yaşanan sorunları yerinde tespit ediyor. Ekip, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlükleri ile iletişime geçiyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de yerinde değerlendiren ekip, sorunların çözümüne önemli katkı sunuyor.

Ekipler son olarak, Kadınlar Denizi Mahallesi 2711. Sokak'taki hasarlı yolun tamir edilmesi, kaldırım kenarlarındaki yabani otların temizlenmesi ve İkiçeşmelik Mahallesi 624. Sokak'ta kilit parke tadilatı yapılması gereken alanları fotoğraflayarak ilgili müdürlüklere aktardı.