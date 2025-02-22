Kuşadası Belediyesi Sanayi Sitesi'nde Temizlik Çalışması Yaptı

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi'nde temizlik çalışması yaptı.

İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde farklı bölgelere de yoğunlaşıyor. Bu kapsamda son olarak 10 kişiden oluşan bir ekip, iki araçla sorumluluk alanı dışında bulunan Sanayi Sitesi'nde detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Sokakların köpüklü suyla yıkandığı çalışmada, galvanizli ve yer altına monte edilmiş çöp konteynerleri de yüksek sıcaklıktaki su ve özel solüsyonlar aracılığıyla kir ve kokudan arındırıldı. Yol kenarlarında bulunan atıkların alındığı çalışma sonunda Kuşadası Sanayi Sitesi temizlendi.