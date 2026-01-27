Kuşadası Belediyesi, Selden Etkilenen Mahallelerde Çalışmalarına Devam Ediyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, selden etkilenen mahallelerde başlattıkları kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son durağı, selden en fazla etkilenen bölgelerden Karaova Mahallesi'ndeki 6028 Sokak oldu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sahaya inen ekipler, çamur, balçık ve atıkların temizlenmesi için yoğun mesai harcadı. Yaklaşık 40 bin metrekarelik geniş bir alanda gerçekleştirilen çalışmalarla site çevresi ve ortak kullanım alanları baştan sona temizlenerek, daha sağlıklı ve güvenli bir görünüme kavuşturuldu.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, selin bıraktığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve vatandaşların günlük yaşamlarının normale dönmesini sağlamak amacıyla kentin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor.