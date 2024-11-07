Kuşadası Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçenin sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı sunması amacıyla cadde, sokak ve parkları detaylı bir şekilde temizliyor. Ekipler, köpüklü suyla yıkama, özel araçlar ile süpürme ve çöp konteynerlerini yıkama işlemleri gerçekleştiriyor.

07.11.2024 18:27
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, bir yandan günlük çöp toplama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da detaylı çalışmalar ile ilçeyi temiz tutuyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent sakinlerine daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından belirlenen program dahilinde cadde ve sokaklar ile parklar, yeşil alanlar ve meydanlarda detaylı temizlik çalışması yürütülüyor.

Çalışmalarda ekipler yolları köpüklü suyla yıkamanın yanı sıra özel tasarımlı araçlarla da süpürüyor. Kentin farklı mahallelerini temizleyen ekipler, yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerini de yıkayarak kir ve kokudan arındırıyor. Temizlik İşleri bünyesinde yer alan ilaçlama birimi ise yıl boyunca, halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele ediyor.

28 personel ve 4 araçtan oluşan birim, kent genelindeki durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ile çöp konteynerlerini düzenli olarak ilaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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