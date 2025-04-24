Kuşadası Belediyesi Turizm Sezonuna Hazırlık Çalışmalarını Sürdürüyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, ilçeyi turizm sezonuna hazırlıyor. Bu kapsamda Zeus Mağarası çevresinde ağaç budama ve yabani ot temizliği yaptı.

Kuşadası Belediyesi, ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulamasının bu yıl da devam edeceği halk plajlarının bakım ve yenilemesini yaparken, bir yandan da temizlik, yeşil alan ve park bakımı, peyzaj tasarımı çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan ve kentin en çok ziyaret edilen bölgelerinden olan Zeus Mağarası çevresinde ağaç budama ve yabani ot temizliği gerçekleştirdi. İlaçlamanın da yapıldığı çalışma ile tarihi ve doğal özellikleri ile ön plana çıkan bölge, yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya hazır hale getirildi.