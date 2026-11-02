Kuşadası'da 5 bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kuşadası'da 5 bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

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Kuşadası\'da 5 bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
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Kuşadası'nda iki iş yerine düzenlenen operasyonda 5 bin 200 litre kaçak etil alkol ve 486 alkol aroma kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 bin 200 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla kaçak içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kuşadası'nın Kadınlar Denizi ve Cumhuriyet mahallelerindeki 2 iş yerinde İ.Ö. (46), T.S. (38) ve S.S.'nin (55) kaçak içki üretip, piyasaya sürdükleri tespit edildi. Önceki gün düzenlenen operasyonla 3 şüpheli, gözaltına alındı. İş yerlerindeki aramalarda 5 bin 200 litre kaçak etil alkol ile 486 tane alkol aroma kiti ele geçirildi. Yaklaşık 3 milyon 250 bin lira değerinde, 25 bin 500 litre sahte içki üretmeye yeten malzemelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.Ö. ve T.S. tutuklandı, S.S. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Kuşadası3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'da 5 bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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