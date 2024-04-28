Kuşadası\'da Otizm Eğitim Zirvesi düzenlendi

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği ve Facebook iş birliğiyle açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, 'Otizm Eğitim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. İki gün süren zirvede, uzmanlar tarafından otizmli bireylerin ebeveynlerine birçok konuda bilgi verildi.

İstasyon Kuşadası, farklı alanlarda ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan merkezde otizme dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Otizm Derneği ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) iş birliğinde 'Farklılıkların Buluşma Noktası Otizm Eğitim Zirvesi' düzenlendi.

İki gün süren eğitim programına; Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, SOBE Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Zeynep Takı Kapıdaş, SOBE Vakfı Eğitim Koordinatörü Dilara Yazıcı Çetin, SOBE Vakfı Yaygınlaştırma Birimi Koordinatörü İbrahim Halil Çetin, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Işıl Özdemir ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Neslihan Canpolat Çığ ile otizmli çocukların aileleri katıldı.

Eğitim zirvesinin ilk gününde uzmanlar tarafından ebeveynlere, 'Otizmli Bireylerin Eğitimleri, Konuşma ve Dil Becerileri ve Otizmli Çocuklarla Etkileşimli Oyun Oynama' konu başlıkları altında bilgi verildi. Son gün ise 'Davranış Problemleriyle Başa Çıkma, Otizmli Bireylerin Meşguliyetlerini ve Rutinlerini Nasıl Desteklerim? ve Otizmli Bireylerde Öz Bakım Becerileri' başlıklarında bilgi paylaşıldı.

"İSTASYON KUŞADASI TOPLULUK MERKEZİ DİJİTAL DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, "Otizmli bireylerin ebeveynlerine destek olmak, bilgi vermek ve davranış konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlediğimiz eğitim zirvemiz için buradayız. İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, dijitalleşen dünyada sunduğu imkanlar açısından çok önemli. Açıldığı günden beri düzenlenen eğitimler, etkinlikler ve sunduğu rahat çalışma ortamı ile farklı kesimleri ağırlıyor. Bugün de bizlerin eğitimine ev sahipliği yaptığı için başta Başkan Ömer Günel'e ve tüm ekibine teşekkür ederim, katılımcılara iyi bir eğitim zirvesi olmasını diliyorum" dedi.