Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Pet Kuaförlük Hizmeti Başladı - Son Dakika
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Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Pet Kuaförlük Hizmeti Başladı

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme faaliyetlerinin yanı sıra pet kuaförlük hizmeti vermeye başladı. Merkezde konuk edilen hayvanların tüy ve tırnak bakımları düzenli olarak karşılanıyor.

15.08.2024 17:53
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(AYDIN)- Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme faaliyetlerinin yanı sıra pet kuaförlük hizmeti de verilmeye başlandı.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi bakım ve tedavilerini sağlamak için konuk ettiği sokak hayvanlarının yaşamlarını en iyi koşullarda sürdürebilmesi için çalışmaya devam ediyor. Merkezde konuk edilen hayvanların banyo, tüy ve tırnak bakımı gibi ihtiyaçları da düzenli olarak karşılanmaya başlandı. İlçede faaliyet gösteren Şanslı Patiler Pet Salonu'nun uzman ekibi, haftada bir gün Kirazlı yolu üzerinde bulunan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni gönüllü olarak ziyaret ederek, ihtiyaç duyan patili konukların tüy ve tırnaklarını kesip banyo yaptırıyor. Sıcak hava nedeniyle zorluk çeken hayvanlar, tüylerinin tıraş edilmesi ile rahat bir nefes alırken, hayvanların tırnak bakımları ile de asfalt ve parke yollarda daha rahat hareket edebilmeleri sağlandı.

"Gözlerindeki sevgiyi görünce tüm yorgunluğumuz geçiyor"

Belediye ile iş birliği içerisinde gönüllü olarak sokak hayvanlarına pet kuaförlük hizmeti veren Şanslı Patiler Pet Salonu yetkilileri Buse Dalkaç ve Arzu Ülkeren "Sokak hayvanlarının gözlerindeki sevgiyi görünce tüm yorgunluğumuz geçiyor. Bu proje sayesinde onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"İş birliğiyle sokak hayvanlarının yaşam koşullarını büyük ölçüde iyileştirebiliriz"

Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı ise sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam koşullarına sahip olabilmesi için iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Sokak hayvanları da tıpkı insanlar gibi yaşama hakkına sahip. Onların da temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları gerekiyor. Bu proje ile gösterdik ki, biraz iyi niyet ve iş birliğiyle sokak hayvanlarının yaşam koşullarını büyük ölçüde iyileştirebiliriz. Merkezimizde konuk ettiğimiz hayvanlarımızın tüy ve tırnak bakımlarını yapmak için gönüllü olan Şanslı Patiler Pet Salonu ekibine Kuşadası'nda yaşayan tüm hayvanseverler adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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