Kuşadası İbramaki Sanat Galerisi'nde 'Anadolu'nun Etnik Motifleri' Sergisi Açıldı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, "Anadolu'nun Etnik Motifleri" isimli çini sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası'nda yaşayan çini sanatçısı Aynur Okutan'ın 19 öğrencisine ait eserlerden oluşan sergi, İbramaki Sanat Galerisi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Serkan Özkara tarafından yapıldı. Açılıştan sonra sergide eseri bulunanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Serginin açılışında konuşan Aynur Okutan, "Çini, biliyorsunuz klasik bir sanat ve klasik desenlerle yapılıyor. Ancak biz klasik desenleri biraz daha modern bir üslupla yorumlayıp, eserlerimize yansıtıyoruz. Sergimizin İbramaki Sanat Galerisi'nde açılmasına destek veren Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi.

Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan etnik motiflerle bezeli çiniler, 11 Nisan Cuma gününe kadar ücretsiz olarak görülebilecek.