Kuşadası İlkokulu öğrencilerinin resimleri sergileniyor

Güncel

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Kuşadası İlkokulu öğrencilerinin resimlerinden oluşan 'Çocuk Gözüyle Doğa ve Renkleri' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Açılışını Başkan Ömer Günel'in gerçekleştirdiği sergi, 19 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kuşadası İlkokulu Çocuk Kulüpleri Görsel Sanatlar Kursu öğrencilerinin farklı teknikler kullanarak hazırladıkları 'Çocuk Gözüyle Doğa ve Renkleri', İbramaki Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Toplam 120 resmin yer aldığı serginin açılış kurdelesini, Başkan Ömer Günel, Kuşadası İlkokulu Müdürü Muzaffer Cesur ve resim öğretmeni İlknur Teğmen birlikte kesti. Velilerin de katıldığı serginin açılışından sonra, Başkan Ömer Günel, öğrencilerin çizdiği resimleri inceledi. Daha sonra ise okul müdürü Muzaffer Cesur tarafından Başkan Ömer Günel'e teşekkür plaketi verildi. Sergi 19 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Serginin açılışında konuşan Başkan Ömer Günel, "İbramaki Sanat Galerisi bugün çok anlamlı ve önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatla uğraşan yetenekli çocuklarımızın resimlerini burada görmek benim için gurur ve mutluluk verici. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.