Kuşadası Belediyesi, Itb Berlin'de İlçeyi Tanıtıyor

04.03.2026 16:29  Güncelleme: 17:10
Kuşadası Belediyesi, Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'nda ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtarak daha fazla turist çekmeyi hedefliyor.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'nda ilçenin zenginliklerini tanıtıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını açan ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Kuşadası da yer aldı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda, Kuşadası Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklaşa stant açtı.

Kuşadası Belediyesi, stantta ziyaretçilere kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının tanıtımını yaptı.

Belediye Başkanı Ömer Günel de fuarı ziyaret ederek, kente daha fazla turist çekebilmek için acente temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Turizm bölgelerinin tanıtımı açısından fuarların büyük önem taşıdığını belirten Günel, "Ekim sonu itibarıyla Almanya'dan 145 bin misafirimiz vardı. Bu yıl da verilerimiz kötü değil. Tabii İran'daki bu hareketlenme süreci, turizmcileri tedirgin etmiş durumda. Ama farklı bir bakış da var. Orta Doğu ülkelerinin savaşa dahil olmasına binaen Türkiye'nin güçlü bir turizm alternatifi olabileceği değerlendiriliyor. Devletimiz bu süreci doğru yönetiyor. Olabildiğince savaş söyleminden uzak gidilmesi, barış söylemi içinde gidilmesi tedirginliği azaltmış, yükseltmemiş. Ama gördüğümüz geçen yıla göre rakamlarımızda olumsuz bir şeyin olmadığı. İran'daki savaş sürecinin uzun sürmemesi halinde bundan ülkemiz turizmi etkilenmeyecek gibi görünüyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

