Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Ailesine Adalı Kart Teslim Edildi

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kent sakinlerinin çeşitli indirim ve avantajlardan yararlanması amacıyla hayata geçirilen Adalı Kart'ın dağıtımı sürüyor. Bu kapsamda son olarak Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve ailesinin kartları da teslim edildi.

Başkan Ömer Günel tarafından uygulamaya konan ve Kuşadası Belediyesi'nin hemşehri kartı olan Adalı Kart'ın dağıtımı sürüyor. Başta ARYA Turistik Tesisleri ile üye iş yerlerinde pek çok hizmet ve indirimi bünyesinde barındıran Adalı Kart'a, ilçede ikamet etmek şartıyla 18 yaşını doldurmuş herkes sahip olabiliyor. Adalı Kart'a başvuru, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın yan tarafında bulunan Adalı Kart Merkezi'nden veya 'https://adalikart.com.tr' adresi üzerinden yapılabiliyor.

Bugüne kadar 25 bin 59 kişiye ulaştırılan ve kent genelinde 200 bin 298 kez kullanılan Adalı Kart, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve ailesine de teslim edildi. Adalı Kart uygulamasını çok beğendiğini belirten Kaymakam Keklik, "Kartın tasarımı da çok güzel olmuş. Ayrıca projeyi çok faydalı buluyorum. Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu.