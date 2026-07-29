Kuşadası Lütfi Suyolcu Kent Meydanı projesinin yüzde 95\'i tamamlandı

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi Projesi'nin yüzde 95'i tamamlandı. Proje kapsamında 600 araç kapasiteli otopark, ticari alanlar, etkinlik alanları ve yeşil alanlar yer alacak.

Kuşadası'nda, Başkan Ömer Günel'in İnovatif Turizm Yatırımı Ödülü'ne layık görülen projesi Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin yapımında sona gelindi. Depreme dayanıksız olduğu için eski belediye binasının yıkımı ile başlayan çalışmada, projenin yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da şantiye alanını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediye meclis üyeleri Çağlayan Erdem ve Hamza Kürkçü'nün de yer aldığı alan gezisinde Başkan Vekili Demirtaş, esnafla sohbet edip kent meydanıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Projeden çok memnun olduklarını dile getiren esnaf, Başkan Vekili Demirtaş aracılığıyla Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

"KENTİMİZ KALICI BİR ESERE KAVUŞACAK"

Proje tamamlandığında Kuşadası'nın kalıcı bir esere sahip olacağını belirten Başkan Vekili Demirtaş, "Öncelikle kentimiz uzun yıllardır bir kent meydanının eksikliğini hissediyordu. Başkanımız Ömer Günel, bu projeyi üst devir hakkı yöntemiyle hayata geçirdiği için Kuşadası Belediyesi'nin cebinden hiç para çıkmadı. Kent Meydanı'nda otoparkımız, ticari ünitelerimiz, iki etkinlik alanı ile nefes alabileceğimiz yeşil alanlarımız bulunuyor. Kent Meydanı'nın altında 3 katlı ve 600 araçlık bir otoparkımız var. Bu otopark Kuşadası'nın merkezindeki trafik ve park sorununu da çözüme kavuşturacak. Mülkiyeti belediyemize ait olan bu projeyi yaşama geçiren Başkan Ömer Günel'e tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.