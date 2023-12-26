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Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın son kruvaziyeri geldi - Son Dakika
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın son kruvaziyeri geldi

Bahama bayraklı kruvaziyer "Silver Moon", Kuşadası Ege Port'a yanaşarak 279 yolcusunu indirdi. Turistler Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti'ni gezerken, bazıları da alışveriş yapmayı tercih etti. Kuşadası Ege Port Genel Müdürü, 521 gemi ağırladıklarını ve oldukça iyi bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Aydın\'ın Kuşadası ilçesine yılın son kruvaziyeri geldi
26.12.2023 - 14:46,  Güncelleme: 14:47
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Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın son kruvaziyeri geldi.

Bahama bayraklı kruvaziyer "Silver Moon", çoğunluğu ABD vatandaşı 279 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port'a yanaştı.

Gemiden inen turistlerden bazıları, turlarla Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi.

Turlara katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yılın son gemisini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Güngör, oldukça iyi bir yıl geçirdiklerini ve bu yıl 521 gemiyi ağırladıklarını ifade etti.

Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'a hareket edecek.

Kaynak: AA
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