Kuşadası'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Pikniği

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye personeli ve aileleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için düzenlenen piknikte buluştu. Günel, "İki gün gecikmeli de olsa sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir mutluluk. Emekle, alın teriyle ve her şeyden önemlisi hep birlikte inşa edeceğimiz güzel günlerde, nice 1 Mayıslarda buluşmayı temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Günel, Adagöl mesire alanında düzenlenen 1 Mayıs pikniğinde belediye çalışanları ve aileleriyle bayram coşkusunu paylaştı. Günel'in birim müdürleri ile mangal başına geçerek konuklarına servis yaptığı piknik, halaylar ve danslarla şenlik havasında geçti.

Yaşamını emek ve alın teri ile sürdüren tüm çalışanların Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Günel, "Bu kent için emek veren, hizmet üreten Kuşadası Belediyesi Ailesi'nin tüm üyeleri bizler için çok değerli. Hava muhalefeti nedeniyle 2 gün gecikmeli de olsa sizlerle bir arada olmak ve 1 Mayıs coşkusunu yaşamak benim için büyük bir mutluluk. Buradan bir kez daha sizlerin ve tüm çalışanların, Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor; emekle, alın teriyle ve her şeyden önemlisi hep birlikte inşa edeceğimiz güzel günlerde, nice 1 Mayıslarda buluşmayı temenni ediyorum" dedi.