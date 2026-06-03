Kuşadası'nda Kullanılmayan Eşyalar, "Takas Dükkanı" ile Yeni Sahiplerini Buluyor

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, çevre bilincini artırmak, israfı önlemek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Takas Dükkanı" etkinliğini bu yıl üçüncü kez düzenledi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen "Takas Dükkanı" etkinliğinde, kullanılmayan ancak işlevini yitirmemiş kıyafet, kitap, oyuncak, ayakkabı gibi eşyalar, ihtiyaç sahipleriyle buluşmak üzere takas edildi. "Kullanmadığın eşyalara ikinci bir şans ver" sloganıyla kurulan stantlarla hem doğaya verilen zarar azaltıldı hem de vatandaşların birbirine destek olması sağlandı.

Takas Dükkanı, kullanılmayan eşyaların yeniden kullanıma kazandırılmasının yanı sıra bilinçli tüketim alışkanlığının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturulmasına da katkı sağladı.