Sağlıklı Yaş Almanın Püf Noktaları, Kuşadası'nda Anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlıklı Yaş Almanın Püf Noktaları, Kuşadası'nda Anlatıldı

07.07.2026 13:51  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'ndeki İkinci Bahar Merkezi'nde düzenlediği Sağlık Buluşmaları etkinliğiyle 60 yaş ve üzeri vatandaşları sağlıklı beslenme, düzenli kontrol ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirdi.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'nde hizmet veren İkinci Bahar Merkezi'nde düzenlediği "Sağlık Buluşmaları" etkinliğiyle 60 yaş ve üzeri vatandaşları sağlıklı yaş alma konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte, yaş ilerledikçe sağlığın korunmasına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Başkan Ömer Günel'in sosyal belediyecilik vizyonuyla Kuşadası'na kazandırılan İkinci Bahar Merkezi, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda merkezde düzenlenen "Sağlık Buluşmaları" etkinliğinde, sağlıklı yaş alma konusunda bilgilendirici bir eğitim gerçekleştirildi.

Hemşire Gülsün Nourouzipanah tarafından verilen eğitimde, "Yaş alırken sağlığımızı nasıl koruyabiliriz", "Sağlıklı yaş alma nedir" ve "Düzenli sağlık kontrolleri neden önemlidir" gibi konular ele alındı. Katılımcılara sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, koruyucu sağlık hizmetleri ve periyodik sağlık kontrollerinin önemi hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte katılımcılar merak ettikleri soruları da uzmanına yöneltme fırsatı buldu. Günlük yaşamda uygulanabilecek sağlıklı yaşam alışkanlıklarının paylaşıldığı eğitim, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kuşadası Belediyesi, İkinci Bahar Merkezi'nde düzenlediği eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşların aktif, sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürmelerine katkı sunmayı sürdürürken, toplumda koruyucu sağlık bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıklı Yaş Almanın Püf Noktaları, Kuşadası'nda Anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta çekirge istilası Şırnak'ta çekirge istilası
ABD’li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak ABD'li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak
Mihriban’ın katilinden kan donduran itiraf “Domuzların eşelediği bir yere gömdüm“ Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf! "Domuzların eşelediği bir yere gömdüm"
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Tekirdağ’da zabıtaya kızan seyyar satıcı, karpuzları belediye önünde parçaladı Tekirdağ'da zabıtaya kızan seyyar satıcı, karpuzları belediye önünde parçaladı
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
14:28
Trump, askerleri Türkçe selamladı
Trump, askerleri Türkçe selamladı
14:05
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı
14:02
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 15:22:02. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlıklı Yaş Almanın Püf Noktaları, Kuşadası'nda Anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.