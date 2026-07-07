Sağlıklı Yaş Almanın Püf Noktaları, Kuşadası'nda Anlatıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'nde hizmet veren İkinci Bahar Merkezi'nde düzenlediği "Sağlık Buluşmaları" etkinliğiyle 60 yaş ve üzeri vatandaşları sağlıklı yaş alma konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte, yaş ilerledikçe sağlığın korunmasına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Başkan Ömer Günel'in sosyal belediyecilik vizyonuyla Kuşadası'na kazandırılan İkinci Bahar Merkezi, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda merkezde düzenlenen "Sağlık Buluşmaları" etkinliğinde, sağlıklı yaş alma konusunda bilgilendirici bir eğitim gerçekleştirildi.

Hemşire Gülsün Nourouzipanah tarafından verilen eğitimde, "Yaş alırken sağlığımızı nasıl koruyabiliriz", "Sağlıklı yaş alma nedir" ve "Düzenli sağlık kontrolleri neden önemlidir" gibi konular ele alındı. Katılımcılara sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, koruyucu sağlık hizmetleri ve periyodik sağlık kontrollerinin önemi hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte katılımcılar merak ettikleri soruları da uzmanına yöneltme fırsatı buldu. Günlük yaşamda uygulanabilecek sağlıklı yaşam alışkanlıklarının paylaşıldığı eğitim, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kuşadası Belediyesi, İkinci Bahar Merkezi'nde düzenlediği eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşların aktif, sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürmelerine katkı sunmayı sürdürürken, toplumda koruyucu sağlık bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına da devam ediyor.