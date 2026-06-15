Alman Öğrenciler, Kuşadası'nın Tarihi ve Kültürel Rotalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Alman Öğrenciler, Kuşadası'nın Tarihi ve Kültürel Rotalarını Ziyaret Etti

15.06.2026 17:28  Güncelleme: 19:05
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Kuşadası'nın kardeş şehri Marl'dan gelen ortaokul öğrencileri, Kardeş Şehir-Kardeş Okul Öğrenci Değişim Programı kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel rotalarını gezdi.

(AYDIN) - Kuşadası'nın kardeş şehri Marl'dan Kardeş Şehir-Kardeş Okul Öğrenci Değişim Programı kapsamında yürütülen Gençlik Köprüsü projesi ile kente gelen ortaokul öğrencileri, ilçenin tarihi ve kültürel rotalarını ziyaret etti. Kuşadası'nı çok beğendiklerini belirten Alman öğrenciler, ülkelerine çok güzel anılarla döneceklerini söyledi.

Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri Marl'dan gelen öğrenciler ve onları kentte ağırlayan Özel Ü. Naci Akdoğan öğrencileri, Kuşadası'nın tarihi ve kültürel rotalarını ziyaret etti. Rotalarına KUAKMER'den başlayan grup, Çalıkuşu Kültür Evi, Mineral ve Fosil Müzesi, SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı, Güvercinada Deniz Ticaret Tarihi Sergi Alanı ve Rosemary Anı Evi'ni gezdi.

Rotada bulunan tüm noktalarda öğrencilere Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü çalışanı sanat tarihçi Umut Kardaşlar eşlik edip, bilgi verdi. Marl'dan gelen öğrenciler, Kuşadası'ndaki arkadaşları ile çok iyi anlaştıklarını belirtip, ülkelerine güzel anılarla döneceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alman Öğrenciler, Kuşadası'nın Tarihi ve Kültürel Rotalarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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