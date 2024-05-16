Kuşadası'nda Atatürk Ortaokulu öğrencileri kıyı temizliği yaptı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Atatürk Ortaokulu öğrencileri kıyı temizliği yaptı

Kuşadası\'nda Atatürk Ortaokulu öğrencileri kıyı temizliği yaptı

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla, Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından kıyı temizliği yapıldı. Etkinlikte, 68 kilogram atık toplandı.

16.05.2024 10:03  Güncelleme: 11:48
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla, Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından kıyı temizliği yapıldı. Etkinlikte, 68 kilogram atık toplandı.

Kuşadası Belediyesi, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve TUI Care Foundation iş birliğinde düzenlenen kıyı temizliğinde, Atatürk Ortaokulu öğrencileri, kent merkezindeki sahil bandında atık topladı.

Denizleri korumanın önemine dikkati çekmek için gerçekleştirilen kıyı temizliğinde öğrenciler, marina yanında bulunan Engelsiz Plajı'ndan başlayarak Atatürk Meydanı'na kadar olan alanı taradı. Etkinlik sonunda toplanan 10 kilogram plastik, 23 kilogram cam, 9 kilogram metal, 26 kilogram geri dönüşmeyen atık ve 5 bin izmarit, Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Deniz Temiz Derneği İzmir Proje Koordinatörü Songül Özgür Altınok, TUI Junior Academy Turkey projesi kapsamında yürütülen etkinliğin çok faydalı geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"TURMEPA olarak amacımız, gelecek nesillere daha temiz denizler bırakmak. Bu nedenle farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinliklerimizde, küresel iklim değişikliklerinin deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkilerini öğrencilere anlatmaya çalışıyoruz. Denizlerin temiz tutulması, sürdürülebilir turizm açısından da büyük önem taşıyor. Bu proje kapsamında ilk etapta öğretmenlerimizin de katılımıyla bir atölye çalışması yapmıştık. Bugün de 50 öğrencimizle beraber kıyı temizliği yaptık. Çalışmamız sayesinde 68 kilogram katı atığın, denizlere ulaşmasının önüne geçtik. Çok mutluyuz."

Kaynak: ANKA

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