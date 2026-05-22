Kuşadası Belediyesi, Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı

22.05.2026 16:57  Güncelleme: 17:58
Kuşadası Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Kapalı Pazar Yeri'nde süt ve süt ürünleri satışı yapan tezgahlarda hijyen, fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı. Eksiklik tespit edilen satıcılara cezai işlem uygulandı.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde gıda işletmelerine yönelik düzenlediği denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, son olarak Kapalı Pazar yerinde süt ve süt ürünleri satışı yapan tezgahlarda kapsamlı bir hijyen kontrolü gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bu amaçla restoran ve kasaplardan sonra Kapalı Pazar Yerinde de hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde, ilk olarak süt ve süt ürünleri satışı yapan tezgahların saklama koşullarının uygunluğuna, satış alanlarının temizliğine, soğuk zincirin korunup korunmadığına ve ambalajlama standartlarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Ayrıca halk sağlığını tehdit edecek koşullarda satış yaptığı tespit edilen tezgahlara cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri bulunan satıcılar da uyarıldı.

SATIN ALINAN ÜRÜNLER TARTILDI

Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekipleri, Kapalı Pazar Yerinde bulunan tezgahlarda fiyat etiketi kontrolü de yaptı. Görevliler ürünlerinde fiyat etiketi olmayan tezgah sahiplerini uyardı. Ekipler daha sonra vatandaşların satın aldığı ürünleri, Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Tartı denetim Noktasına konulan elektronik terazide tartıp, gramajlarını da kontrol etti.

Yetkililer, denetimlerin Kurban Bayramı boyunca artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 18:04:19. #.0.4#
