Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, inşaat alanındaki stabilize yol çöktü, beton mikseri oluşan çukura düştü.
Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına beton taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 09 R 4191 plakalı mikser, stabilize yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşerek yan yattı.
Mikserdeki beton harcı etrafa döküldü. Beton mikseri, iş makineleriyle çıkarıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Beton Mikseri Çöken Yola Düştü - Son Dakika
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