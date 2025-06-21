Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki kadınlar plajına gelen çok sayıda kişi güneşlenip denize girdi.
Dalgalara rağmen denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirince vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Eyiol (62) ile Sami Koçu (49), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Boğulma Tehlikesi: 2 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?