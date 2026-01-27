Kuşadası Belediyesi Ekiplerinden Devrilen Ağaca Hızlı Müdahale - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi Ekiplerinden Devrilen Ağaca Hızlı Müdahale

27.01.2026 18:00  Güncelleme: 23:23
Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yoğun yağışlar sonucu devrilen çam ağacını hızla kaldırarak olası bir taşkını önledi. Ekipler, dereyi kaplayan ağacı parçalayarak temizlerken, bölgedeki yaşamı normale döndürdü.

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağışın etkisini artırdığı ilçede dere içerisine devrilen ağacı hızla kaldırarak, olası bir taşkının önüne geçti.

Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi Ünal Özgödek Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında, günlerdir aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle toprak yapısının gevşemesi sonucu köklerinden ayrılan büyük bir çam ağacı dere içerisine devrildi. Devrilme anında dere üzerindeki köprüde ve yolda da maddi hasar oluşurken, dere yatağının kapanması taşkın riskini ciddi ölçüde artırdı.

İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zamanla yarışarak çalışmalara başladı. Çalışmalarda, dereyi ve yolu tamamen kapatan çam ağacı titizlikle parçalara ayrılarak kaldırıldı. Ekipler, hem yaya hem de araç trafiğinin güvenliğini sağlarken, dere yatağının yeniden açılmasıyla birlikte olası bir su taşkınının da önüne geçti.

Müdahale sayesinde bölgede yaşamın kısa sürede normale dönmesi sağlandı. Belediye yetkilileri, özellikle yağışlı dönemlerde dere yatakları ve riskli bölgelerde kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşları da olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA

