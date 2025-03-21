Kuşadası'nda Çevre Denetimleri: 1 Milyon 345 Bin Lira Ceza Kesildi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma Ekibi tarafından ilçe genelinde yapılan denetimlerde, çevreyi kirleten kişi ve firmalara bugüne kadar toplam 1 milyon 345 bin lira ceza kesildi. Yetkililer, daha temiz bir Kuşadası için denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kuşadası Belediyesi, çevrenin ve doğanın korunması amacıyla yaklaşık 3 ay önce Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 'Çevre Koruma' adıyla yeni bir ekip kurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışan ekip, göreve geldiği ilk günden itibaren hafriyat, çöp, atık su ve moloz gibi çevreyi ve doğayı kirletebilecek unsur ve faaliyetlerle mücadeleye başladı.

Çevreyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de değerlendiren ekip, bugüne kadar yaptığı denetimlerde doğayı kirleten kişi ve firmalara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca toplam 1 milyon 345 bin lira cezai işlem uyguladı.

Yetkililer, turizm sezonunun yaklaşmasıyla Çevre Koruma Ekibi'nin denetimlerini sıklaştıracağını açıkladı.