Kuşadası'nda Cinayet: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Kuşadası'nda Cinayet: 4 Tutuklama

Kuşadası\'nda Cinayet: 4 Tutuklama
03.07.2026 23:14
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Abdulkadir Ataş'ın öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, olay güvenlik kamerasında.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Abdulkadir Ataş'ın (27) silahla vurulup, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası kaydında Ataş'ın, hayatını kaybetmeden önce yerde yaralı halde yatarken dakikalarca darbedildiği yer aldı.

Olay, dün saat 05.45 sıralarında Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdülkadir Ataş ile bir grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla Abdulkadir Ataş, sol koltuk altından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, Ataş'ın vurulduktan sonra yaralı halde yerde yatarken dakikalarca darbedildiği yer aldı.

CİNAYET SİLAHI YOL KENARINDA BULUNDU

Olaydan sonra şüphelileri yakalamak için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Bu kapsamda Aydın ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar, Furkan Bel, A.K., D.İ. ve A.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Aziz Alaşkan, Murat Demir, Muhammet Emre Bakar ve Furkan Bel, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. A.K., D.İ. ve A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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