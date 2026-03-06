Kuşadası'nda Cinayet: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
06.03.2026 23:09
Semih O., arkadaşını pompalı tüfekle vurup öldürdü, cinayet sonrası yakalandı ve tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde arkadaşı Mustafa Ceylan'ı (40) pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Semih O. (38), tutuklandı.

Olay, 1 Mart'ta saat 01.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Semih O., iddiaya göre motosikletini çaldığını öne sürdüğü arkadaşı Mustafa Ceylan ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Semih O., yanında getirdiği pompalı tüfekle Ceylan'ı başından vurup, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ceylan'ın öldüğünü belirledi. Mustafa Ceylan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BENZİN ALIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Semih O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin olay gecesi gri bir otomobille kaçtığını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi'den (PTS) otomobilin bulunduğu bölgeyi tespit eden ekipler, cinayet şüphelisini dün Değirmendere Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan benzin alırken yakaladı. Şüphelinin olayın ardından gömdüğü silah ise gömülü olduğu yerde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

