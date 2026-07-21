Kuşadası Belediyesi'nden Çöp Ev Operasyonu: 2,3 Ton Atık Çıkarıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Türkmen Mahallesi'ndeki bir çöp evi temizledi. 10 personelin görev aldığı çalışmada yaklaşık 2,3 ton atık çıkarılırken, zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki çöp eve yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmada, 10 personel görev aldı. Ekiplerin yürüttüğü faaliyet sonucunda evden yaklaşık 2,3 ton çöp ve çeşitli atık tahliye edildi.

Çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar belediye ekiplerince uygun şekilde bertaraf edilirken, bina ve çevresinde gerekli hijyen önlemleri de alındı.

Temizlik çalışmasının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bölgede görev yaptı. Yol güvenliğini sağlamak için çalışma alanı güvenlik şeritleriyle çevrilirken, vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları sağlandı.