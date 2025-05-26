Kuşadası'nda Dronla Yaban Domuzu Mücadelesi

Kuşadası'nda yaban domuzlarına karşı termal dronlu mücadele

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son günlerde kent merkezine inen yaban domuzu sayısında artış yaşanması dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından mücadele başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, yaban domuzlarının yerlerini termal kameralı dronlarla belirleyip, kurdukları tuzaklı kafeslerle yakaladıktan sonra doğal ortamlarına geri salıyor.

Kuşadası'nda ormanlıklara yakın bölgelerde yaşayan yaban domuzları, günün belirli saatlerinde sürü halinde ilçe merkezine inerek çöp konteynerlerinin bulunduğu yerlerde yiyecek arıyor. Caddelerde ve plajlarda da dolaşan yaban domuzları, çoğu zaman insanlar tarafından besleniyor. O anlar ise zaman zaman cep telefonu kameralarına yansıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de son dönemde Kuşadası'nda ilçe merkezine inen yaban domuzu sayısında artış yaşanması üzerine harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, termal kamera özellikli dronlarla yaban domuzlarının yoğun olduğu noktaları belirliyor. Daha sonra ekipler tarafından bu noktalara tuzaklı kafesler kuruluyor. Yakalanan domuzlar, ilçe merkezinden uzakta doğal ortamlarına geri salınıyor.