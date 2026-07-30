Kuşadası’nda "Dünya Hâlâ Çiçek Açıyor" sergisi sanatseverlerle buluşuyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Ada Modern Sanat Galerisi, dünyaca ünlü heykeltıraş Cem Sağbil'in "Dünya Hala Çiçek Açıyor" başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğiyle açılan sergi, 31 Ekim 2026 tarihine kadar sanatseverleri ağırlıyor.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde kente kazandırılan Ada Modern Sanat Galerisi, dünyaca ünlü heykeltıraş Cem Sağbil'in kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. "Dünya Hala Çiçek Açıyor" adını taşıyan sergide; bronz, ahşap ve rengin estetik uyumla harmanlandığı eserler, doğa ile insan arasındaki bağı ve yaşamın direncini gözler önüne seriyor.

31 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek sergi, yaşamın umudunu ve doğayla kurulan derin bağı etkileyici bir anlatımla sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

"KUŞADASI'NIN ÇOK YAKINDAN TANIDIĞI BİR SANATÇI"

Kuşadası'nın heykeltıraş Cem Sağbil'i çok yakından tanıdığını belirten KUSAV Başkanı Levent Köylü, "Ünlü sanatçının daha önce de Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda bulunan Maffy ile Balıkçılar Meydanı'na yerleştirilen 'Balıklı Adam', balık kasaları ve kedilerin tasvir edildiği heykelleri kentimizi süslemişti. Ada Modern Sanat Galerisi olarak kendisini yine Kuşadası'nda misafir etmekten çok mutluyuz. Bu kez serginin küratörlüğünü de ben yapıyorum. Başkan Ömer Günel'in Kuşadası'nı kültür ve sanat başkenti yapma hayali vardı. Bu amaçla Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğinde Kuşadası'na kazandırılan Ada Modern Sanat Galerisi, kentimizin sanat yaşamına bugüne kadar çok önemli katkılar sundu" dedi.