Kuşadası'nda Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilere kapılarını açarak hayvan sevgisi ve bakımı ile ilgili bilgi verdi. Etkinlikte çocuklar, sokak hayvanları ile yakından ilgilendi ve bağışta bulundular.

04.10.2024 16:43
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenerek sokak hayvanları için tedavi ve barınma olanakları iyileştirilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencileri ağırladı. Öğretmenleriyle merkezi gezen çocuklar, veterinerlerden sahipsiz can dostların bakımı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne öğrenciler için gezi düzenlendi. Bu kapsamda kentteki farklı okullarda eğitim gören anasınıfı ve ilkokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde merkezi gezdi. Merkezde görevli veterinerler tarafından sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi alan çocuklar, yavru kedi ve köpekler başta olmak tüm hayvanlarla yakından ilgilendi. Uzman personel eşliğinde Kedi Tedavi Ünitesi'ndeki kedileri de görme fırsatı bulan öğrenciler can dostlarıyla iç içe zaman geçirdi.

Gezide öğrencilere merkezdeki görevliler tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün önemi, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği ve hayvan sevgisi gibi konular hakkında bilgi de verildi. Minik öğrenciler daha sonra yanlarında getirdikleri mama ve battaniyeleri görevlilere teslim etti.

Gezinin tamamlanmasının ardından öğrencilere Kuşadası Belediyesi İkram Aracı'ndan kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Etkinlik, Kuşadası Belediyesi'nin çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için bastırdığı "Cankuş ve Ada Yeni Arkadaşlar Ediniyor" isimli kitabın hediye edilmesiyle son buldu.

"Can dostlarımızı her zaman korumalıyız"

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni gezen Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Bilge Sövüt, hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Ben de evimizde hayvan besliyorum. Bir tane kedim var. Can dostlarımızı her zaman korumalıyız" dedi.

Melis Dişçioğlu ise "Burada hayvanlarla çok keyifli vakit geçirdim. Onları yakından görme ve tanıma fırsatı buldum. Tüm hayvanları çok seviyorum" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Günel'in mesajı şöyle:

"Dileğimiz etkin ve caydırıcı hayvan hakları yasası"

"Kentimizin sokaklarını can dostlarımızla paylaştığımız için çok mutluyuz. Dileğimiz etkin ve caydırıcı hayvan hakları yasasıyla ülkemizin her noktasında can dostlarımızı ve insanlarımızı koruyan uygulamalar gerçekleştirilmesidir. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

hayvan sevgisi, Hayvan Hakları, Kuşadası, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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