Kuşadası'nda duygu istismarı yapanlara yönelik tedbirler alındı - Son Dakika
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Kuşadası'nda duygu istismarı yapanlara yönelik tedbirler alındı

Kuşadası İlçe Danışma Kurulu'nda, kent genelinde duygu istismarı yapanlara yönelik alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Denetimlerin daha da sıklaştırılması kararı alındı.

27.06.2024 12:56
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(AYDIN) - Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik yönetiminde toplanan Kuşadası İlçe Danışma Kurulu'nda kent genelinde duygu istismarı yapanlara yönelik alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda denetimlerin daha da sıklaştırılması kararı alındı.

İlçe Danışma Kurulu toplantısına, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, kentte görev yapan idari ve mülki amirler ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde kamu düzeninin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla duygu istismarı yaparak dilencilik yapan kişilerin tespit edilerek, gerekli yaptırımların uygulanmasının kararlılıkla sürdürülmesi ve özellikle sokağa sürüklenerek istismar edilen çocukların denetimler sonucunda İlçe Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirilmesi konularına değinildi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla denetimlerin daha da sıklaştırılması kararı alındı.

Kaynak: ANKA

Kuşadası, Politika, Güncel, Son Dakika

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