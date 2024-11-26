Kuşadası'nda Emekliler ve Gençler İçin İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Emekliler ve Gençler İçin İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi Açılıyor

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'nde emekli ve gençlerin sosyalleşebilmesi için bir merkez projesine başladı. Merkez, yıl boyunca etkinlikler ve ücretsiz hizmetlerle dolu olacak.

26.11.2024 11:37
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi tarafından emekli ve gençlerin sosyalleşebilmelerini sağlamak için Davutlar Mahallesi'nde projelendirilen İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nin yapımına başlandı. İçerisinde kafeterya, dinlenme yerleri ve kitap kafe gibi çeşitli alanların bulunacağı merkez yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle verimli zaman geçirmenin adresi olacak.

Kuşadası Belediyesi, emeklilerin ve gençlerin sosyalleşebilmelerine katkı sağlamak amacıyla Davutlar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Saka Parkı'nda İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nin yapım çalışmalarına başlandı.

İçerisinde kafeterya, dinlenme alanları, toplantı odaları, sağlık odası ve kitap kafe gibi sosyal alanların bulunacağı İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nde emeklilerin ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik başta internet olmak üzere çoğu hizmet ücretsiz olacak. Yıl boyunca çeşitli aktivitelerin de gerçekleştirileceği merkezde, görme engelli vatandaşlar için de haftanın belirli günlerinde sesli okuma etkinliği düzenlenecek. Aynı anda hem emeklilerin hem gençlerin hem de görme engelli vatandaşların yararlanacağı İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi, bu yönüyle de ilçe dayanışmasına katkı sağlayacak.

"Merkezimizde emeklilerimiz ve gençlerimize yönelik ücretsiz ikramlarımız olacak"

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle emekli ve gençlerin zor günler geçirdiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle hemşehrilerime seçim döneminde verdiğim bir sözü daha yerine getirecek olmanın mutluluğu içerisindeyim. Kuşadası hem emekli hem de genç nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir kent. İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nin ilkini Davutlar Mahallesi'nde açacağız. Merkezimizde emeklilerimiz ve gençlerimize yönelik ücretsiz ikramlarımız olacak. Çeşitli atölye ve eğitim çalışmaları da düzenlenecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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