Kuşadası'nda "Tülüşah Fotoğraf ve El İşi Sergisi" Ziyarete Açıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, "Tülüşah Fotoğraf ve El İşi Sergisi"ne ev sahipliği yapmaya başladı. İlçedeki 10 endemik bitki türünden biri olan tülüşahın yetişme serüveninin fotoğraflarla anlatıldığı serginin açılışı, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik tarafından yapıldı.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde halk arasında "Aydın Gaşağı" olarak da bilinen ve dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen endemik tülüşah ile ilgili fotoğraf ve el işi ürünlerinden oluşan bir sergi açıldı. Açılış törenine Kaymakam Keklik, Aydın ve Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi yetkilileri, Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yöneticileri, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri ile çok sayıda davetli katıldı.

FOTOĞRAFLARLA GELİŞİM SÜRECİ ANLATILDI

Kaymakam Keklik'in serginin açılış kurdelesini kesmesinin ardından Aydın DKMP'de görevli Orman Mühendisi İstemihan Mehmet Kahraman tarafından katılımcılara fotoğraflar üzerinden tülüşahın gelişim süreci anlatıldı. Ardından Kuşadası'ndaki çeşitli kadın dernekleri üyeleri ve öğrencilerin yaptığı tülüşah temalı el işi ürünler ve resimlerin bulunduğu bölüm gezildi. Daha sonra Keklik tarafından serginin hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür sertifikası verildi.

Sergi, 5 Haziran Cuma günü saat 17.30'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

"KUŞADASI'NIN TANITIMINA ÖNEMLİ BİR KATKI SUNUYOR"

Keklik, tülüşahın Kuşadası'nın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Kentimizde yetişen bu bitkiyi korumak ve çoğalmasına yardımcı olmak zorundayız. Tülüşah, kentimizin tanıtımına da önemli bir katkı sunuyor. Bu endemik türün var olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ADINI SAMSON DAĞLARININ ANTİK İSMİNDEN ALIYOR

Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik adından ismini alan tülüşahın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından "CR" (çok tehlikede) olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı da tülüşahı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında "Tür Koruma Eylem Planı"na dahil etti. Kuşadası Belediyesi de EKODOSD ile iş birliği yaparak Güvercinada Kalesi'nde "Tülüşah Deneme Parseli" oluşturdu.