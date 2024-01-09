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Kuşadası'nda FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PDY üyesi O.A., evine düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu O.A.'nın Kuşadası'nda olduğu tespit edildi ve evine operasyon düzenlendi. O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kuşadası\'nda FETÖ/PDY üyesi yakalandı
09.01.2024 - 12:03,
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PDY üyesi O.A., evine düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Aydın Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) koordineli çalışmasıyla 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan aranan FETÖ/PDY üyesi O.A.'nın Kuşadası'nda olduğu belirlendi. O.A., kaldığı Yaylaköy Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonla yakalandı. O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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