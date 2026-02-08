Kuşadası\'nda "Dönüşüm Evde, Gelecek Ege\'de" Projesi Yaşama Geçirildi

(AYDIN) - Gelecek nesillere daha temiz bir doğa ve çevre bırakmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, "Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de" adıyla yeni bir projeyi yaşama geçirdi. Pilot bölge olarak Ege Mahallesi'nde bulunan sitelerin seçildiği projede, geri dönüştürülebilir atıklar ilk önce evlerde ayrıştırılacak. Belediye ekiplerinin topladığı atıklardan elde edilen gelir de sitelere aktarılacak.

Kuşadası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Dönüşüm Evde, Gelecek Ege'de" projesinin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, çevreci dernekler ve kent sakinleri katıldı.

Toplantıda, evlerden çıkan geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi, bu uygulamanın çevreye sağladığı katkılar ile site yönetimlerine sunacağı ekonomik faydalara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Pilot bölge olarak Ege Mahallesi'nin seçildiği proje kağıt, metal, plastik, pil ve bitkisel atık yağların ilk önce evlerde yarıştırılmasını ön görüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, Ege Mahallesi'nde bulunan sitelerdeki evlerde ayrıştırılan geri dönüştürülebilir atıklar, mavi çöp torbalarında toplandıktan sonra özel konteynerlerde biriktirilecek. Kuşadası Belediyesi'nin belirli aralıklarla toplayacağı atıkların geri dönüştürülmesinden elde edilecek gelir de site yönetimlerine aktarılacak. Böylece kent ekonomisine de önemli bir katkı sağlanacak.

"Hedefimiz projeyi Kuşadası'na yaymak"

Türkiye'nin iklim öncüsü kenti olma hedefiyle, daha temiz bir çevre ve daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam ettiklerini belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Müdürü Hakan Bayrak, "Proje ile öncelikli amacımız çevre ve doğanın korunmasına dikkat çekip, gelecek nesillere daha temiz bir Kuşadası bırakmak. Pazartesi gününden itibaren projemiz uygulama aşamasına geçecek. 17 Şubat'ta da ilk geri dönüştürülebilir atıkları toplayacağız. Hedefimiz bu projeyi Kuşadası'ndaki tüm mahallelere yaymak" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı da "Kuşadası'nı daha yaşanılır bir turizm kenti yapmak için Başkanımız Ömer Günel öncülüğünde çok çalışıyoruz. Bu amaçla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimizle el ele verdik. Projemiz, Türkiye'ye örnek olacak nitelikte. Tüm Avrupa kentlerinde de uygulanan bir yöntem. Herkesi projemize sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.