Kuşadası'nda Hayvan Sevgisi Temalı Şiir ve Öykü Atölyesi Düzenlendi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde Dağ Mahallesi'nde hizmet veren Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (SEYAKMER) hayvan sevgisi temalı "Şiir ve Öykü Atölyesi" düzenlendi.

Kuşadası SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, çeşitli etkinlik ve atölyelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak, kültürel ve sözel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrenciler, bir yandan keyifli zaman geçirirken diğer yandan da yeni bilgiler öğreniyor.

Etkinlikler kapsamında Kuşadası Belediyesi ile KEGEV iş birliğiyle Dağ Mahallesi'nde hizmet veren SEYAKMER'de hayvan sevgisi temalı "Şiir ve Öykü Atölyesi" yapıldı. 30 Nisan'dan bu yana 13 farklı okulda, gruplar halinde toplam 195 öğrencinin katıldığı atölye çalışması iki bölümden oluştu.

Filiz Sarıgöz Batı tarafından yaratıcı drama eğitimi verilen öğrencilerden hayvan sevgisi temalı şiir ve öykü yazmaları istendi. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini kelimelerle ifade etme becerilerini geliştiren atölye çalışması, çocukların empati ve duyarlılıklarının gelişimine de katkı sundu.

SEYAKMER, Kuşadası'nda eğitim veren ilk ve orta dereceli okullarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde eğitici ve öğretici etkinlik ve atölyeler düzenlemeye devam edecek.