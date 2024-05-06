Kuşadası\'nda Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

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(AYDIN) - Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Hıdırellez, Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı. Şenlik havasında geçen etkinliklere katılanlar, Hıdırellez'in tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Kuşadası'nda Hıdırellez, şenlik havasında kutlandı. Kuşadası Belediyesi'nin Setur Marina yanındaki halk plajında düzenlediği kutlama programına ilgi yoğun oldu. Kuşadası Kent Orkestrası ve ATLASFOLK Ritim Grubu tarafından çalınan ezgiler ile Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü'nün (KUŞADANS) sergilediği yöresel oyunlar geceye renk kattı.

Kuşadası Belediyesi Meclis üyelerinin de yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, şenlik alanında yanan ateşin üzerinden atlayarak Hıdırellez'in tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.