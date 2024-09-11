Kuşadası'nda İlköğretim Haftası Kutlamaları

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(AYDIN)- Kuşadası'nda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte düzenlenen İlköğretim haftası kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı ile birlikte kutlanan İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Kuşadası'nda bir tören düzenlendi. Rahime Bilici İlkokulu'nda düzenlenen törene İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, Belediye Başkan Vekili Ayşegül Dağlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile veliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının eğitim camiası için verimli geçmesi temennisinde bulunarak, tüm öğrenci ve öğretmenlerin İlköğretim Haftasını kutladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan törende öğrenciler tarafından okunan şiirler ve sergilenen halk dansları gösterileri beğeni ile karşılandı.