Kuşadası'nda Kadın ve Çocuklara Yönelik Yeni Merkez Açılıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kadın ve Çocuklara Yönelik Yeni Merkez Açılıyor

Kuşadası\'nda Kadın ve Çocuklara Yönelik Yeni Merkez Açılıyor

Kuşadası Belediyesi, kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik danışmanlık sunacak, ebeveynlere çocuk bakımında destek sağlayacak olan Çocuk Gelişim Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi'ni tamamladı. Merkez, kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak.

18.12.2024 19:20  Güncelleme: 19:38
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi tarafından kadınlara ücretsiz hukuki, psikolojik danışmanlık hizmeti vermek ve çalışan ebeveynlere çocuklarının bakımında destek sağlamak amacıyla inşa edilen Çocuk Gelişim Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi tamamlanma aşamasına geldi. Merkezi ziyaret eden Başkan Ömer Günel, "Söz verdiğimiz gibi kentimizin önemli bir ihtiyacını daha giderdik. Kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak olan merkezimiz şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kuşadası'nda Çocuk Gelişim Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi projesinde sona gelindi. Yapım çalışmaları tamamlanan merkez, son hazırlıkların ve kontrollerin ardından kısa süre içerisinde Türkmen Mahallesi'nde kapılarını açacak.

İlçede yaşayan kadınların yaşadıkları sorunlar ile ilgili olarak ücretsiz hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecekleri ve çeşitli alanlarda düzenlenecek eğitim programlarına katılabilecekleri merkez, çalışan ebeveynlerin çocuklarının bakımı ve eğitimi ile ilgili olarak da önemli bir işlev üstlenecek. Çalışan ebeveynler işe giderken çocuklarını güvenle merkeze bırakabilecek. Öte yandan uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek eğitimlerle de çocukların okul öncesi gelişimlerine katkı sunulacak. Bin 452 metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde, kütüphane, iklimlendirme odası, yemekhane ve mutfak, etkinlik, uyku, rehberlik, oyun, psikolog ve terapi odaları ile avukatlık ofisi bulunuyor.

Başkan Günel, ilgili birim müdürleri ve meclis üyeleriyle ile birlikte tamamlanma aşamasına gelen Çocuk Gelişim Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Hemşehrilerine verdiği tüm sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Günel, "Kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak olan merkezimiz şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun. Kadın ve çocuklarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kadın ve Çocuklara Yönelik Yeni Merkez Açılıyor - Son Dakika

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