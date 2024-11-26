Kuşadası'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Kuşadası\'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Kuşadası Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, kadına yönelik şiddeti önleme amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve Kadın Danışma Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı.

26.11.2024 10:26  Güncelleme: 10:59
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Kaya Şavkay Meydanı'nda açılan stantlarda vatandaşlara kadına yönelik şiddetle ilgili uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nin faaliyet ve hizmetleri hakkında bilgi verildi. Kadınların yanı sıra erkeklerin de ilgi gösterdiği farkındalık etkinliğine, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı da katıldı.

"Biz şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz"

Başkan Yardımcısı Dağlı kadınların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bugün kadına yönelik şiddeti reddetme günümüz. Biz şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz. Başkanımız Ömer Günel, her iki hizmet döneminde de kadınlara yönelik birçok projeyi yaşama geçirdi. Özellikle Kadın Danışma Merkezimizde ücretsiz olarak sunduğumuz psikolojik danışmanlık hizmetinden kadınlarımız her zaman yararlanabilir. Kuşadası Belediyesi olarak kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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