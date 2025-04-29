Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Son Durağı Yenileniyor

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçedeki minibüsçülerle bir araya geldiği toplantıda, Kadınlar Denizi son durakta kapsamlı bir yenileme çalışması başlatılacağını duyurdu.

Başkan Günel, Belediye Meclis üyelerinin de katılımıyla düzenlenen kahvaltılı toplantıda, ilçedeki minibüsçülerin taleplerine kulak verdi.

Toplantıda konuşan Günel, şunları kaydetti:

"Taksici kardeşlerimizle olduğu gibi sizlerle de bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize bereketli ve kazançlı bir sezon diliyorum. Bizim için önemli olan Kuşadası'na hizmet etmek, sorunları çözmek ve vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak. Geçtiğimiz altı yılda bahaneler üretmek yerine modern ve konforlu yollar inşa ettik. Şimdi de Kadınlar Denizi son durağını, siz değerli esnafımızın ve yolcularımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yapılandıracağız. Burası artık Kuşadası'na ve sizlere yakışır bir mekan olacak."

Minibüsçüler adına konuşan Timuçin Akkuş da Başkan Günel'e esnafın sorunlarına gösterdiği ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımı dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Toplantı boyunca esnafın talep ve önerilerini dinleyen Günel, yöneltilen sorulara da cevap verdi.