Kuşadası'nda Kapalı Pazar Yeri Temizliği Geceleri Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuşadası'nda Kapalı Pazar Yeri Temizliği Geceleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kapalı Pazar Yeri'nin hijyenik bir ortamda kalmasını sağlamak için pazarların bitiminden sonra yoğun temizlik çalışmaları yürütüyor. Ekipler, atıkları topladıktan sonra pazar alanını köpüklü sıcak su ile yıkarak dezenfekte ediyor.

15.02.2025 09:34  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kapalı Pazar Yeri'nde haftada üç gün kurulan semt pazarlarının sona ermesinin ardından yoğun mesai yapıyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmada, Kapalı Pazar yeri köşe bucak temizlenerek bir sonraki gün için sağlık açısından güvenli ve hijyenik bir hale getiriliyor.

Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan katlı Kapalı Pazar Yeri'nde, salı ve cuma günleri sebze ve meyve, çarşamba günleri ise tekstil pazarı kuruluyor. Tezgahları yüzlerce tür tarım ürününün yanı sıra rengarenk kıyafet ve elbiselerin süslediği Kapalı Pazar Yeri'ne, kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Sabahın erken saatlerinde pazar esnafının tezgahlarını kurmasıyla alışveriş trafiğinin başladığı Kapalı Pazar Yeri, kapanış saati gelene kadar on binlerce kişiyi ağırlıyor.

Pazar esnafının tezgahlarını toplamasının ardından Kapalı Pazar Yeri'nde bu kez Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yoğun mesaisi başlıyor. Özel bir ekiple Kapalı Pazar Yeri'ne gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilk önce çevrede kalan sebze meyve ve diğer atıkları topluyor. Daha sonra ise her kat özenle süpürülüp, köpüklü sıcak suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Gece geç saatlere kadar süren hummalı çalışmada Kapalı Pazar Yeri, Kuşadalıların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için yeniden hazır hale getiriliyor.

"Kentimizin temizliği için durmaksızın çalışıyoruz"

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, Kapalı Pazar Yeri ve kentin diğer bölgelerinde bulunan semt pazarlarının hijyenik bir ortamda kurulmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Ekiplerimiz, pazarların sona ermesinin ardından hızla mesaiye başlayarak titizlikle temizlik çalışması yürütüyor. Çalışmada, topladığımız atıkları çevreye zarar vermemesi için ivedi bir şekilde bertaraf ediyoruz. Çünkü pazar alanlarının etrafında oluşan atıklar, halk sağlığı açısından riskler taşıyabilir. Ekiplerimiz pazar yerlerinin temizliğini yaparak, hem hemşehrilerimiz hem de esnafımız için ortamı sağlıklı ve hijyenik kılıyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak kentimiz için 7/24 esasına göre durmaksızın çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Kuşadası, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Kapalı Pazar Yeri Temizliği Geceleri Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
08:09 Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:53 Trump’ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor Trump'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor
10:53 Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi
10:51 Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga’ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:47 Türkiye’de herkes o evlerden aldı Talep patlaması var Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var
10:41 İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 09:55:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Kapalı Pazar Yeri Temizliği Geceleri Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.