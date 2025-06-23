Kuşadası'nda Karma Mozaik Sergisi Açıldı

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, karma mozaik sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Seçil Baş Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen mozaik atölyesine katılan kursiyerlerin çalışmaları, açılışa katılan sanatseverler tarafından beğeni ile karşılandı.

Kuşadası Belediyesi ile Seçil Baş Sanat Atölyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına kursiyerler ve aileleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışında konuşan mozaik sanatçısı Seçil Baş, 30 kursiyerin bir yıllık emeklerinden oluşan sergiyi Kuşadalılarla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bize bu fırsatı sunan Kuşadası Belediyesi'ne ve Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" dedi.

Birbirinden farklı, üç boyutlu parçaların bir yüzey üzerinde yan yana getirilmesi ile oluşturulan mozaik tekniği ile hazırlanan dekoratif tablo ve çeşitli nesnelerden oluşan karma sergi, 29 Haziran Pazar gününe kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde izlenime açık olacak.