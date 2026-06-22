Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.
O.K'nin (64) kullandığı 09 T 4306 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda Abdullah Altaş (22) yönetimindeki 09 AON 040 plakalı motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Altaş ile motosiklette bulunan İlyas Can Y. (23) yaralandı.
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Altaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?