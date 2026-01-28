Kuşadası Belediyesi, Çocuklar İçin "Kukla Atölyesi" Düzenledi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlediği "Kukla Atölyesi" ile çocukları sanatla buluşturdu.

Kuşadası Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Kukla Atölyesi"ne katılan çocuklar, kendi yaptıkları kuklalarla hayal dünyasına yolculuğa çıktı.

Masal, drama ve tiyatro eğitmeni Duygu Çokgezen Görgülü'nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen atölye çalışmasına, aileleriyle birlikte çok sayıda çocuk katıldı. Minikler, önce seçilmiş çocuk hikayelerini büyük bir ilgiyle dinledi; ardından hikayelerde yer alan hayvan karakterleri kuklalara dönüştürdü.

Atölye süresince çocuklar kesme, boyama ve süsleme çalışmalarıyla el becerilerini geliştirirken, yaratıcılıklarını da ortaya koydu. Hazırladıkları kuklalarla kısa canlandırmalar yapan çocuklar, sahne deneyimi yaşadı. Ailelerin de katılım sağladığı etkinlikte, çocukların sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sunulması amaçlandı.