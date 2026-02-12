Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde Türk Sanat Müziği Dinletisi

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Meşk-i Ada Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun özel dinletisine ev sahipliği yaptı.

Kuşadası Belediyesi'nin katkı ve desteğiyle İbramaki Sanat Galerisi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Türk sanat müziğinin gönüllere dokunan ve yıllara meydan okuyan eserleri seslendirildi. Programın yönetmenliğini piyanist Uğur Filiz üstlenirken, TRT klarnet sanatçısı Alaeddin Gözetlik'in ustalıkla icra ettiği taksimler programa ayrı bir renk kattı.

Sekiz ses sanatçısının sahnedeki uyumu ve güçlü yorumları ise dinleyicilerden tam not aldı. Her bir eser, salonda yankılanan alkışlarla taçlandı.